Selección peruana: Alexander Succar y André Carrillo no entrenan por lesiones

El técnico Ricardo Gareca muestra preocupación por las lesiones de Alexander Succar y André Carrillo, ambos seleccionados peligran su juego ante Jamaica

Volvieron a encenderse las sirenas en Videna. Alexander Succar, el atacante recientemente convocado a la selección tras la lesión de Raúl Ruidíaz, todavía no se recupera del golpe al pie derecho y hoy abandonó la práctica del combinado patrio, preocupando a Ricardo Gareca.

Pero Succar no es el único sentido, pues André Carrillo, quien adolece un golpe a la rodilla derecha y tobillo izquierdo, no salió al campo de entrenamiento. Mientras el cuerpo médico asegura que no es de gravedad, el "Tigre" espera que puedan recuperarse cuanto antes.

El duelo con Jamaica está a la vuelta de la esquina, el próximo martes en Arequipa, y el seleccionado desea ver en acción a la "Culebra",