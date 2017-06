Selección Peruana: ¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre el bajón futbolístico de Christian Cueva?

El "10" de la Selección Peruana no tuvo una buena tarde ante Paraguay, genera preocupación en los hinchas, mas no en Ricardo Gareca que confía en el talento del trujillano.

Ricardo Gareca y Christian Cueva durante una conferencia de prensa en la Copa América 2015. Creditos : EFE

De aquel Christian Cueva estelar en los primeros meses del 2017, ha quedado un futbolista que lastrado por las lesiones está lejos de recuperar su mejor nivel. En Sao Paulo ya no es indiscutible y en su reencuentro con la camiseta que mejor le sienta, la bicolor, ha dejado los mismos síntomas en los minutos jugados ante Paraguay.

TE PUEDE INTERESAR: Perú vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por fecha FIFA

La pregunta era inevitable a Ricardo Gareca, aquel DT que confió en él cuando nadie lo hizo: ¿Crees que para agosto se puede recuperar la mejor versión de Christian Cueva? Una vez más, como siempre, el argentino defendió al "10" de su equipo.

"Christian es un jugador muy importante para la Selección, no creo que tengamos que preocuparnos. Él no me ha manifestado nada por lo que tenga que preocuparme. El otro día salió por un golpe y prefirimos no arriesgarlo", sostuvo el DT de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

NO TE LO PIERDAS: Este sería el once de Gareca para el Perú-Jamaica

Ricardo Gareca sabe que el futbolista vive de momentos y evita preocuparse por Christian Cueva, un jugador que nunca se esconde. "Su rendimiento puede bajar, pero eso no es signo de preocupación. Mientras lo intente, no me preocupa", puntualizó.

EL DATO:

Christian Cueva ha anotado 3 goles con la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018.