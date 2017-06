Selección peruana: Ricardo Gareca asegura que la 'Bicolor' está lista para enfrentar a Bolivia [VIDEO]

El entrenador de la selección peruana dio una rueda de prensa e indicó que estos partidos amistosos sirven para llegar de la mejor forma a las Eliminatorias Rusia 2018.

Conferencia de Ricardo Gareca tras triunfo de la selección peruana. Creditos : Twitter

Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa luego del encuentro ante Jamaica y agradeció a los hinchas locales por llenar el Monumental de la UNSA. En entrenador de la selección peruana dio a conocer que los amistosos sirven para evaluar los pros y contras del equipo.

El extécnico de Universitario de Deportes confirmó que el combinado nacional se encuentra listo para la siguiente fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Del mismo modo, reconoció que algunos jugadores como Edison Flores y Yoshimar Yotún se van consolidando en la combinado patrio.

BALANCE DE LOS 2 PARTIDOS

"Es un balance positivo por la gente nos acompañó y a la multitud por la forma como no recibió en Arequipa y Trujillo. Darle dos triunfos al pueblo es positivo. Sí, hay cosas que mejorar. Creo que enfrentamos a dos selecciones de características diferentes, pero con cualidades distintas. De aca a 2 meses falta mucho, pero nos sirve para llegar al primer partido definitorio que es con Bolivia", sostuvo.

SOBRE EL PARTIDO

"Hay cosas positivas por sacar y mejorar, Perú resolvió un partido con mucha tensión en el campo y lo resolvió con claridad. La predisposición fue de estar atentos porque era un rival que se desconoce", manifestó Gareca.

"No vi diferencias en ninguno de los dos amistosos, no sentimos mucho la altura, jugamos cómodos, lo que vivimos en Trujillo y Arequipa fue increíble, regalamos dos triunfos que van a servir porque los rivales fueron selecciones nacionales", agregó el 'Tigre'.

LESIÓN DE ANDY POLO

"Lo de Polo no estoy aún al tanto, no me han pasado el parte médico, pero creo que no es de gravedad. Estamos confiados en poder suplir las ausencias que se puedan presentar. Vamos a llegar bien ante Bolivia y ante Ecuador se analizará", puntualizó el DT argentino.

EL DATO

Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de la selección peruana en marzo del 2015 previo a la Copa América de Chile 2015.