Selección Nacional: Antonio Garcia Pye también se pronunció a la posibilidad que se llegue al repechaje

Si bien es cierto aun no tenemos la clasificación al repechaje segura. Se debe visionar como serían los partidos de nuestra selección en el caso de se clasifique al repechaje donde enfrentará a la selección de Oceania.

La selección peruana aun tiene posibilidades de alcanzar el repechaje rumbo a Rusia 2018 . Los cotejos del repechaje se jugarán están programados para el 6 y 14 de noviembre. En esta fecha se realizará el gran concierto de la gran banda Green Day.

Si la selección alcanza el objetivo de llegar a los repechajes donde enfrentará a un país de Oceanía. Lo que sucede es como lo dijo hoy el periodista de Gol Perú, Martín Cassana, el concierto se llevara a cabo en el estadio nacional y no se podría jugar en ese escenario.

Si llegamos al repechaje cerramos en Lima el 14 de Noviembre...¿dónde se jugaría? ¿Coincidimos que en Nacional es la casa de la selección ? pic.twitter.com/iGjQ48E3CH — Martín Cassana A. (@mcassana) 20 de junio de 2017

Uno de los que se manifestó al respecto, fue el gerente deportivo de la selección, Antonio Garcia Pye, quien dijo " Si no se juega en el Estadio Nacional se jugará en otro estadio, tenemos al Monumental y al Estadio de Matute como alternativas, eso no será problema, se hará lo posible por jugar en el Nacional pero si no se puede hay alternativas". aseguro al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Por su parte el mandamás del IPD, Oscar Fernández, defendió la idea que el deporte tenga prioridad " "Es la casa del fútbol y de todos los peruanos. Disfrutaremos todos ese momento, vamos a hinchar para poder estar en el mundial", enfatizó.

EL DATO

La selección peruana ha jugado siete partidos en el Nacional, los cuales ha ganado 3 , empatado 2 y perdido 2