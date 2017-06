Selección Peruana: Ricardo Gareca ya tendría al reemplazante de Paolo Guerrero para el duelo ante Bolivia

Ricardo Gareca confiesa que en el torneo peruano y en el extranjero hay jugadores que cumplen con el perfil para ser el reemplazo de Paolo Guerrero, quien no estará ante Bolivia por acumulación de amonestaciones.

Ricardo Gareca ya tendría al reemplazante de Paolo Guerrero para el duelo ante Bolivia

El partido Perú vs. Bolivia, por las Eliminatorias Rusia 2018, preocupa a muchos, porque aún se discute quién debe ser el reemplazante de Paolo Guerrero, jugador que por acumulación de tarjetas amarillas no podrá ser parte del conjunto blanquirrojo en el duelo ante los verdes en Lima. A pesar de la incertidumbre general, para Ricardo Gareca todo está calculado, al punto de decir que no siente presión por encontrar de una vez al ‘nueve’ que estará en el Estadio Nacional.

En conversación con Movistar Deportes, Ricardo Gareca manifestó y aseguró que en el campeonato local existen jugadores con mucho potencial para ser el reemplazo del ‘Depredador’. Se animó a dar nombres.

"Siempre habrán jugadores para reemplazarlo. Nosotros creemos en el jugador peruano. Hemos visto a Alexander Succar, así hayan sido solo 20 minutos, pero para nosotros es suficiente. El jugador que convoquemos tiene que rendir", dijo.

Pero para Gareca Nardi no solo Succar tiene oportunidad de estar frente al ataque nacional, sino que André Carrillo y otros que militan en el exterior podrían ser, tranquilamente, los referentes de la ofensiva peruana.

"André Carrillo podría hacer una función similar a la de Paolo Guerrero (jugar de '9'). Pero no solo él, también hay jugadores que están en el extranjero o en el torneo local a los que también estamos haciendo ese seguimiento. Hay hasta ocho centrodelanteros a los que estamos observando y cuando salga la lista sabremos a quien elegir", añadió.