Ricardo Gareca reveló que el partido ante Venezuela fue el punto de quiebre para Perú [VIDEO]

Ricardo Gareca también resaltó los requisitos que ahora tiene en cuenta para que un jugador sea llamado a la selección peruana.

Muchos aficionados se preguntan ¿Cuándo Perú comenzó a tener un juego regular en las Eliminatorias?. Pues bien, el seleccionador argentino Ricardo Gareca reconoció que el choque ante Venezuela en junio del 2016 sirvió para dejar de lado a algunos jugadores que no tenían continuidad en sus clubes así como los que venían teniendo problema extradeportivos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana: Ricardo Gareca ya decidió y seguirá hasta Qatar 2022

Para Gol Perú, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca sostuvo que luego del empate en Lima ante Venezuela, su comando técnico dijo "basta, hasta aquí llegamos".

"Ese partido marcó que nosotros decidiéramos poner un punto final a determinada cuestiones que tienen que ver con darle importancia al jugador, o al nombre. El hecho de apostar por una continuidad que se vio reflejado en la Copa Chile por ejemplo, y esperar a que los jugadores, determinados muchachos pudieran recuperar ese nivel, entonces, aún en instancias en la cual venían con algunos inconvenientes físicos, contractuales, de continuidad", dijo Ricardo Gareca.

Luego agregó. "Priorizamos precisamente lo que se había gestado, generado en la Copa América de Chile, algo con un resultado bueno, con un rendimiento bueno, entonces ese fue un punto donde, junto a nuestro comando técnico dijimos basta, hasta acá no más, porque, inclusive hubo declaraciones, donde jugadores, dicho por ellos mismos que no debieron haber jugador (Jefferson Farfán dijo que no debió jugar ante Venezuela), entonces, a partir de estas cuestiones nosotros dijimos basta, hicimos un análisis y determinamos qué jugadores deben ser convocados, deben de tener determinados requisitos para ser llamado a la selección", sostuvo.



El encuentro ante Venezuela fue su último partido de Juan Vargas a nivel selección



Ricardo Gareca manifestó que el "Primer requisito, estar sano, tener continuidad, estado físico, técnico, que eran determinantes para poder recién nosotros poder competir y por lo menos equilibrar las fuerzas con las demás selecciones. Se tomó la decisión en el momento que se manifestaron los mayores inconvenientes, donde antes por lo menos no lo habíamos palpado. No nos reprochamos, que si lo tomábamos antes hubiéramos tenidos mayor cantidad de puntos",explicó.

Como recordarán, tras aquel empate en el Nacional ante Venezuela que dicho sea de paso, comenzó ganando 0-2, Carlos Zambrano, Juan Vargas, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, André Carrillo y Luis Advíncula no fueron llamados. Solo los dos últimos jugadores regresaron a las Eliminatorias.

NO TE LO PIERDAS: Selección Peruana: Ricardo Gareca habló sobre la recuperación de Raúl Ruidíaz

EL DATO

Tras el choque ante Venezuela, Perú sumó tres puntos ante Bolivia, Ecuador, un empate frente Argentina, derrota ante Chile, triunfo ante Paraguay, perdida ante Brasil, igualdad ante la vinotinto y victoria contra Uruguay.