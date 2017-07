VER Costa Rica vs. Honduras EN VIVO ONLINE SKY: Copa Oro 2017 [Guía de canales]

Costa Rica debuta esta noche ante su similar de Honduras en la primera fecha de la Copa Oro 2017. Los ‘ticos’ llegan al duelo con sus máximas estrellas como Bryan Ruiz y Joel Campbell.

Costa Rica y Honduras se ven las caras este viernes, por la noche, en partido correspondiente por la primera fecha de la Copa Oro 2017. El conjunto de Ramírez no contará con la presencia de Keylor Navas, pero sí con las de Bryan Ruiz y Joel Campbell. Para que no te pierdas de ningún detalle, te pasamos la guía de canales para que no te pierdas de ningún detalle.

El combinado tico no podrá contar para este compromiso con su máximo referente Keylor Navas, quien al igual que Celso Borges del Deportivo La Coruña, recibió permiso especial por parte del comando técnico tras el extenuante campeonato español. Sí estarán, sin embargo, Bryan Ruiz, Joel Campbell y Bryan Oviedo del Sunderland.

Por su parte, el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, sí ha encontrado una serie de inconvenientes para armar su once titular. Y es que el colombiano se ha quedado sin delanteros. De los atacantes que convocó todos quedaron descartados por lesión o por permisos para negociar el contrato con sus clubes.

HORARIOS

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 7:37 p.m.

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:37 p.m.

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 9:37 p.m.

Chile, Brasil, Argentina y Uruguay: 10:37 p.m.

CANALES

Latinoamérica: Gol Tv / Libero.pe

México: Televisa, Sky Sports, TDN, Univisión, TVC Deportes.

Estados Unidos: Sky Sports, Univision Deportes.

Canadá: TSN

Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua: Sky Sports

ALINEACIONES PROBABLES

Costa Rica: Pemberton, Gamboa, Oviedo, Acosta, Calvo, Pipo Gonzáles, Tejeda, Guzmán, Wallace, Ruíz y Venegas.

Honduras: Donis Escober, Brayan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Izaguirre, Martínez, Claros, Espinoza, Nájar, Palacios y Lanza.