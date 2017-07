Barcelona: Aleix Vidal rechazó oferta de la Juventus

Alexi Vidal no se plantea la posibilidad de dejar Barcelona y quiere pelear el puesto de lateral derecho con el flamante refuerzo, Nélson Semedo.

Era el llamado a ser el sucesor natural de Dani Alves en la banda, sin embargo, hasta ahora no ha podido consolidarse en el carril derecho del Barcelona. Pese a ello Aleix Vidal recibió un llamado desde Italia, específicamente desde Turín, preguntando por sus serivicios, no obstante, su respuesta ha sido clara: de Barcelona no se mueve.

Según el diario Sport, la Juventus hace unas semanas preguntó por los servicios del marcador, sin embargo este fue claro, agradeció el interés pero no tiene pensado abandonar el Camp Nou. Vidal se tiene fe y pese a que el 'Barza' recientemente contrató a Nélson Semedo, Aleix considera que puede adueñarse del puesto.

Aleix Vidal no ha tenido la continuidad deseada con Luis Enrique en la última temporada donde alternó apenas en 6 partidos de la Liga Santander, sin embargo, ahora con la llegada de Valverde, confía en ganarse un lugar en el equipo. Curiosamente Juventus sondea nuevamente a un lateral del Barcelona al igual que Alves.