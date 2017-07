Paolo Guerrero critica con dureza a Yerry Mina, futuro jugador del Barcelona

El delantero peruano se quejó de las malas mañas del defensa colombiano tras el empate 2-2 entre Flamengo y Palmeiras.

Paolo Guerrero disputa un balón con Yerry Mina. Creditos : Flamengo

Paolo Guerrero fue el indiscutido protagonista del Flamengo-Palmeiras dentro y fuera de las canchas. El "9" peruano fue clave en su equipo con un gol y una asistencia a Pará, y a su vez de faltas no cobradas hacia él nacieron los goles del conjunto rival. Tras el pitazo final, el futbolista de 33 años hizo sentir su voz de molestia ante los medios criticando al árbitro y, en especial, al defensa que más sufrió: Yerry Mina.

TE PUEDE INTERESAR: El niño que que conoció a Paolo Guerrero por una pancarta

"Golpea a toda hora, hace faltas y el juez no cobra... Yo le dije al juez, me puede ver caer, me hace faltas y no cobra. No entiendo, de verdad. Me molesta mucho", expresó Paolo Guerrero, además de mostrar algunos moretones y rasguños que sufrió de la dura marca del colombiano.

De Yerry Mina, Paolo Guerrero pasó a la terna arbitral y los jugadores del Palmeiras. "Me siento molesto, la gente se mata en el campo, pero ellos no quieren jugar, solo quieren hacer faltas para parar los ataques. Quiero hablar con la directiva del Flamengo para quejarnos. Esto no es fútbol. Entiendo una falta táctica, pero el fútbol se tiene que jugar por el suelo, con la bola limpia", sostuvo.

NO TE LO PIERDAS: Guerrero se hartó de golpes y enseñó sus heridas en plena entrevista

Yerry Mina, de 22 años, tiene un preacuerdo para sumarse al Barcelona tras el Mundial Rusia 2018. El defensa colombiano juega en el Palmeiras desde mayo de 2016 y ya tiene en su haber un título del Brasileirao.

EL DATO:

Paolo Guerrero lleva 5 goles y 2 asistencias con el Flamengo en el Brasileirao.