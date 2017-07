Barcelona: Neymar aún no tiene claro dónde jugará la próxima temporada

El brasileño Neymar sigue jugando a 'dos cachetes' con el Barcelona y PSG, según reveló medio catalán.

Neymar sigue jugando con los sentimiento de los hinchas azulgranas.

La novela de Neymar aún tiene muchas páginas por escribir. Pese a que Gerard Piqué anunció en redes sociales que el astro brasileño se quedará en tienda 'azulgrana' ante la arremetida el PSG, ello no sería del todo verdadero. Pues, 'NJ11' aún no sabe en qué equipo jugará en la próxima temporada, así reveló su círculo cercano al diario "Sport".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: Piqué anuncia que Neymar "se queda"

En el entorno de Neymar, quien registra 105 goles en 186 partidos en el cuadro catalán, aseguran que en Barcelona no deberían cantar victoria, pues el brasileño no descarta la oferta del PSG, club que está dispuesto a desembolsar 222 millones de euros por su fichaje. La pelota sigue estando en la cancha del '11'.

"El jugador todavía no ha tomado una decisión definitiva, y a pesar de que las gestiones realizadas durante el día de ayer (domingo) lo acercaron al Barcelona, no damos las crisis todavía por finalizada", fueron las declaraciones que pudo recoger "Sport", medio que no pierde de vista el caso de Neymar.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona derrotó 2-1 a Juventus con doblete de Neymar en la International Champions Cup [VIDEO]

Cabe resaltar que la primera opción la tiene el Barcelona, en donde es feliz haciendo diabluras con Lionel Messi y Luis Suárez. Sus últimos dos goles ante la Juventus por la International Champions Cup se habría convencido de seguir en el conjunto 'culé', escuadra que siempre pelea títulos a lo largo del año.

EL DATO:

Neymar Jr. aterrizó en las filas del Barcelona en el 2013.