Peñarol dio la sorpresa al anunciar a Maxi Rodríguez como su fichaje para la temporada

Peñarol dio la gran sorpresa al contratar a Maxi Rodríguez quien parecía que se retiraba en Newell's Old Boys.

Peñarol uruguayo oficializó la incorporación del mediocampista argentino Maxi Rodríguez, exjugador del Liverpool y del Atlético Madrid, entre otros equipos, quien será presentado este viernes como nuevo integrante del conjunto carbonero.

El anunció del fichaje se dio en las últimas horas a través de las redes sociales oficiales del Peñarol. El medio local Referí destacó que el futbolista argentino tendrá el sueldo más alto del Peñarol, así como de todo el fútbol uruguayo.

El mediocampista se desempeñaba en Newell's Old Boys desde 2012 y tenía decidido retirarse como profesional en esa institución.

Sin embargo, el pasado viernes anunció entre lágrimas su partida del club "por su salud mental" y, desde ese momento, ya había decidido que en Argentina no jugaría como otra camiseta que no sea la del Newell's. "Quiero retirarme en Newell's. Así que si no pasa nada raro, voy a volver acá para retirarme", concluyó en aquella conferencia Maxi Rodríguez.

EL DATO

Maxi Rodríguez, de 36 años y proveniente del Newell's Old Boys de Argentina, vistió en Europa las camisetas del Espanyol, el Atlético Madrid y el Liverpool. También defendió a su selección en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.





El Club Atlético Peñarol recibe a un jugador tres veces mundialista con su selección. ¡Bienvenido Maxi Rodríguez al Campeón del Siglo! pic.twitter.com/v9PItQ9rOo — PEÑAROL Oficial (@OficialCAP) 27 de julio de 2017