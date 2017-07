¿Y Álvaro Morata? Antonio reveló que su sueño en el Chelsea es Harry Kane

El DT del Chelsea se deshizo en elogios hacia Harry Kane del Tottenham. "Es uno de los mejores delanteros del mundo", afirmó.

Antonio Conte y su "9" soñado para el Chelsea: Harry Kane. Creditos : Internet

De soñar con Romelu Lukaku, el Chelsea acabó comprando a Álvaro Morata debido al fichaje del belga por el Manchester United. Los dos "9" fueron pedidos expresos de Antonio Conte, el mismo que acaba de revelar qué delantero es su debilidad y no pudo vestirlo de 'blue' debido a su exorbitante precio.

Aquel goleador responde al nombre de Harry Kane, actualmente en el Tottenham, uno de los clásicos rivales del Chelsea, y que reúne todas las condiciones que debe tener un delantero, además de estar plenamente adaptado a la Premier League.

"Para mí, Kane es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. Si tuviera que fichar un delantero iría a por él. Es muy completo", sostuvo Antonio Conte en rueda de prensa.

"Estamos hablando de un atacante completo, fuerte físicamente, bueno técnicamente, hábil en los movimientos sin balón. Es un luchador, va bien de cabeza y sabe chutar con los dos pies. Realmente, es un jugador completo, uno de los mejores delanteros del mundo. Por desgracia, alguien como él te costaría más de 100 millones de euros como mínimo", abundó.

Antonio Conte criticó a su vez al club de Harry Kane, el Tottenham, subcampeón de la Premier League, por no fichar a ningún jugador en este mercado de pases. "Si no ganan el título, no es una tragedia. Si no se clasifican para la Champions League, no es una tragedia. Si son eliminados en la primera fase de la Champions, no es una tragedia. Si quedan eliminados después del primer partido que juegan en la Europa League, no es una tragedia", sentenció.

EL DATO:

Harry Kane anotó 29 goles y dio 7 asistencias con el Tottenham en la Premier League 2016-17.