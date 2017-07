Temor en Chile: FIFA podría excluirlo de toda competencia internacional y del Mundial

La selección chilena podría quedarse fuera del Mundial por el caso Barnechea: un equipo que resolvió su inclusión en la Primera B por medio de un tribunal externo a la FIFA.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) levantó hoy el llamado a huelga para este fin de semana, situación que se había originado por la negativa de un club de pagar su cuota de incorporación a Primera B.

"El fútbol chileno no puede parar porque un presidente no quiere pagar", enfatizó hoy el titular del Sifup Gamadiel García, en alusión al representante del club Barnechea Armando Cordero, quien no se presentó ante el rector del fútbol chileno para intentar buscar una solución.

La prensa chilena asegura en las últimas horas que la selección chilena podría quedarse fuera del Mundial y de cualquier competencia internacional por el caso Barnechea: un equipo que resolvió su inclusión en la Primera B por medio de un tribunal externo a la FIFA.

"Hoy está en riesgo el partido contra Paraguay. Así de serio es el problema", se lamentó la ANFP, el ente rector del fútbol chileno. La FIFA solo reconoce al TAS como el único tribunal para arbitrar casos como este.

El caso Barnechea se generó después de que el Tribunal de Libre Competencia de Chile le ordenó a la ANFP aceptar al equipo dentro de la Primera B y dejarlos disputar el torneo sin obligarlos a pagar 2 millones de dólares para entrar en esa categoría.