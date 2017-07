Antonio Cassano se resiste a colgar los botines esta temporada

Antonio Cassano, ex jugador del Real Madrid, confía en poder seguir inflando las redes por una temporada más para luego retirarse a lo grande.

Antonio Cassano quiere seguir 'pegándole' a la redondita.

A sus 35 años, Antonio Cassano se niega a colgar los botines. Pese a que en varias oportunidades dejó entrever que su carrera llegó a su fin, el mediocampista italiano sorprendió a propios y extraños al afirmar que aún tiene 'cuerda para rato'. Sin embargo, se puso una fecha límite para conseguir equipo de lo contrario se retirará.

Antonio Cassano no se retira. El italiano lo tiene claro y aseguró en una entrevista en "La Stampa" que está en la búsqueda de un conjunto. Incluso, aclaró todos los rumores en donde lo tildaron de "traidor" por haber dado su palabra al Hellas Verona y a los pocos días dar marcha atrás.

"Cuando hablé con el Hellas Verona nunca dije que me fuera a retirar. Se han escrito muchas cosas, pero la verdad es ésta. Yo asumo la añoranza de mi familia. Quiero seguir jugando porque me divierte”, sostuvo Antonio Cassano, quien aseguró que podría jugar gratis en algún club para no perder el ritmo.

Asimismo, el italiano aseguró que si alguna escuadra quiere contar con sus servicios tendrá que hablar con él directamente. Como se sabe, 'El Bambino' ya no cuenta con agente. De otro lado, reveló hasta qué instancia esperará a que le toquen la puerta. “Si en septiembre no tengo ofertas, me voy a casa”, disparó.

EL DATO:

Antonio Cassano jugó en el Real Madrid en la temporada 2006-07.