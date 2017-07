Barcelona: Neymar y los 3 candidatos para sustituirlo en caso se vaya al PSG

Barcelona tiene en su lista a tres futbolistas top para reemplazar a Neymar, que tiene pie y medio en el París Saint-Germain.

La relación Barcelona-Neymar se encuentra en su peor momento. Y es que el silencio del jugador hace que su supuesto fichaje al PSG se encuentre cada vez más cerca y más real. Por dicha razón, la directiva 'Azulgrana' ya estaría comenzado a mover sus hilos para contratar a su sustituto.

El presidente del club 'Culé, Josep Maria Bartomeu, anunció días atrás que el crack de la selección brasileña solamente saldría a cambio de 222 millones de euros. Sin embargo, fuertes rumores indican que su pase al París Saint-Germain está cerrado. Así, tres futbolistas surgen en la lista de la institución y el candidato predilecto sería Philippe Coutinho.

El volante del Liverpool es uno de los "antojos" del Barça desde hace un buen tiempo. Pese a que todo el entrenador Jürgen Klopp se mostró tajante en que su estrella se va a ningún lado, el dinero sería el único culpable de sus salida. Incluso ya estarían en negociaciones con los 'Reds'.

LOS OTROS CANDIDATOS

Otro de las joyas que le llenan los ojos al mandamás del Barcelona es Ousmane Dembélé. El atacante del Borussia Dortmund es una de las promesas del fútbol mundial y a sus cortos 20 años es un titular fijo en la selección de Francia y titular indiscutible en la escuadra alemana.

Uno de los culebrones del verano europeo la protagonizaron Real Madrid y Kylian Mbappé. Aunque no hay nada fijo todo indica que el artillero 'Galo' no llegaría al campeón de la Champions League. Por eso, el Barcelona vería con buenos ojos hacerse con los servicios de la joven estrella del AS Monaco.

EL DATO

Neymar llegó al Barcelona en septiembre del 2014 y ganó la Champions League y el Mundial de Clubes del 2015.