Zenit, el club que ya ha fichado a tres figuras de Argentina y va por otras tres más

El club ruso de San Petersburgo, a pedido de su DT Roberto Mancini, promete ser la nueva sucursal de las figuras emergentes de Argentina. ¡Qué equipito que está armando el Zenit!

Sebastián Driussi y Leandro Paredes celebran un gol con el Zenit. Creditos : Internet

Lo que alguna vez fue el Inter de Milán de los sudamericanos, ha vuelto como el Zenit de los argentinos. Lo más curioso es que ambos clubes tienen un común denominador: Roberto Mancini. El DT italiano tiene un gusto especial por los futbolistas sudamericanos, últimamente más por los 'ches', y en este mercado de fichajes ha puesto sus ojos en varias de sus figuras emergentes en Europa y en los de su liga local.

El primero en arribar fue Leandro Paredes, un volante central que la rompió en AS Roma y llegó al Zenit por 23 millones de euros. El siguiente fue Sebastián Driussi, figura excluyente de River Plate y por el que el club ruso pagó 15 millones.

El tercero apuntaba a ser Cristian Pavón (Boca Juniors), pero las negociaciones se estancaron y el Zenit fue con todo por otro ofensivo: Emiliano Rigoni, de Independiente, y cuyo fichaje sería anunciado en los próximos por 8 o 9 millones de euros.

Antes de aquello, el Zenit oficializó el fichaje del central Emanuel Mammana del Olympique de Lyon por 16 millones. Otra operación a punto de cerrarse es la del volante de Estudiantes, Santiago Ascacibar, por 7,5 millones de euros, pero antes medios europeos dan como hecho la llegada de Matías Kranevitter del Atlético de Madrid y que ya estaría viajando a Rusia para hacer la revisión médica y firmar por cuatro temporadas.

La pregunta cae de madura, ¿por qué aquel gusto particular del Zenit por los jugadores argentinos? "El jugador argentino es muy completo, tiene mucha técnica, es fuerte físicamente. Me tocó dirigir a Tevez y era una persona bravísima, además de un gran jugador. Dirigir a Messi, Maradona, Agüero, Verón o Dybala resulta muy fácil", sostiene Roberto Mancini, el DT encargado de llevar al club de San Petersburgo a ganar la Liga Rusa tras una temporada en que acabó en tercer lugar y no clasificó a la Champions League.

Con una plantilla que cuenta además con figuras de la talla del italiano Domenico Criscito, el ecuatoriano Christian Noboa, el portugués Neto, los brasileños Giuliano y Hernani, y los rusos Yuri Zhirkov y Aleksandr Kokorin, el Zenit es el gran favorito a llevarse la Liga Rusa frente a otros clubes como el Lokomotiv de Jefferson Farfán o el Rubin Kazan de Carlos Zambrano.

EL DATO:

El Inter de Milán de Roberto Mancini llegó a tener 14 jugadores sudamericanos en 2005. Apunte: Julio César, Zé María, Iván Córdoba, Nicolás Burdisso, Zanetti, Verón, David Pizarro, Cambiasso, Solari, Adriano, Recoba, Carini, 'Kily' González y 'Jardinero' Cruz.