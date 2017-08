Orlando City confirma fichaje de Yoshimar Yotún y la directiva ya le rinde elogios [VIDEO]

Yoshimar Yotún fue anunciado como flamante jale del Orlando City y desde la dirigencia están emocionados de sumar al peruano a su plantel.

En una operación fugaz, Orlando City cerró el fichaje de Yoshimar Yotún procedente del Malmö FF pendiente de su visa y el certificado internacional de transferencias.

Tras tres temporadas, Yoshimar Yotún deja el club sueco y da el salto a la MLS en busca de conducir a 'Los Leones' a lograr títulos en su tercera temporada en la liga norteamericana.

"Very happy, very glad and eager to get on the field and play." -Yoshi Yotún #WelcomeYoshi | #VamosOrlando pic.twitter.com/4WgdyGe1nk