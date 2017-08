El entrenador del Manchester United, José Mourinho, dejó entrever días atrás que quería a Gareth Bale, pero luego de la Supercopa de Europa aclaró que no lo desea entre sus filas.

José Mourinho descarta totalmente a Gareth Bale tras caer ante Real Madrid Creditos : EFE/AP

Manchester United tuvo un duro encuentro frente el Real Madrid este martes y no pudo llevarse la Supercopa de Europa a casa. José Mourinho hizo los cambios muy tarde y estuvo cerca de igualar el marcador, pero al final fue no lo logró. Luego del cotejo tuvo sorprendentes declaraciones contra el arbitraje.

TE PUEDE INTERESAR: El increíble gol fallado por Marcus Rashford que era el empate ante Real Madrid [VIDEO]

Y es que el exentrenador del Chelsea no dudó en criticar al colegiado por no anular el gol de Casemiro en una supuesta posición adelantada. Del mismo modo, sorprendió al revelar que ya no quería tener a Gareth Bale en su equipo, cuando hace unos días dijo todo lo contrario y hasta se rumoreó una posible negociación.

En la previa al choque con el Madrid, Mourinho sacó a relucir su interés por el futbolista galés y que lo esperaría con "los brazos abiertos" en Manchester. No obstante, manifestó que solo iría por el extremo en caso no juegue ante su club. Fue todo lo contrario todo el primer tiempo y fue cambiado al inicio de la parte complementaria por Lucas Vázquez.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid venció 2-1 a Manchester United y se coronó campeón de la Supercopa de Europa [VIDEO]

"No vamos ni a iniciar conversaciones con Gareth Bale, que siga siendo feliz en el Madrid", declaró el popular Mou ante la sorpresa de todos a la radio española COPE. Asimismo, insistió en que el cuadro 'Merengue' no lo soltaría debido a que Zinedine Zidane aún cuenta con él, tal y como se vio en el partido de hoy martes.

EL DATO

José Mourinho ganó la Europa League con el Manchester United tras vencer 2-0 al Ajax.