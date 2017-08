“Carniceros” del Guingamp amenazan con agarrarlo a “tabazos” el domingo, en su esperado debut en la Ligue 1.

PSG: Neymar debutará este domingo y sus rivales serán los “carniceros” del Guingamp

Neymar JR es el nombre de moda en Francia. El astro brasileño no pudo debutar en la victoria del PSG el último fin de semana debido a que aún no llega su transfer. Sin embargo, el documento debe llegar en las próximas horas y su debut será el domingo ante el Guingamp en la 2da. fecha de la Ligue 1.

Dado que el Guingamp no quiere ser visto como la “cenicienta” del torneo, amenaza con darle pelea al poderoso PSG y para ello ya elabora un plan para borrar a Neymar. El técnico del EAG, Antoine Kombouare, fue claro: no dudarán en poner la pierna fuerte si se trata de detener al ex jugador del “Barza” de 25 años.

Incluso, no descarta aplicar una marca personal y “pegar cuando sea necesario” para evitar las diagonales y gambetas del delantero paulista.

Ney habría manifestado a su entorno más cercano su preocupación por la rudeza de los defensores en Francia cuando quieran detenerlo. Ayer, el “10” se divirtió ayer en las prácticas del PSG anotando un gol de “sombrerito”, demostrando toda su calidad y sus ganas de debutar.

EL DATO

Neymar está listo para debutar, PERO sus rivales amenazan con “Acariciarlo”.