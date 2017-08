Luis Iberico, de máxima promesa del fútbol peruano a "entrenar" con club de Tercera División de España

El exatacante de la San Martín se encuentra actualmente a prueba en el Olimpic de Xativa a la espera de convencer al club valenciano que puede ser un refuerzo de garantías.

Luis Iberico disputa un amistoso con el Olimpic de Xativa. Creditos : A. Castaño

Son pocas las jóvenes promesas que han realmente entusiasmado a los hinchas peruanos de que algún día pueden llegar a ser cracks mundiales y apenas quedaron en ilusiones. De los últimos los más representativos son Reimond Manco, Jean Deza y... Luis Iberico, sí el mismo que condujo a Perú a lograr el Sudamericano Sub-15 en el 2013.

Luego de aquella gesta, muchos visualizaron que Luis Iberico hoy sería un jugador consolidado y con minutos en la Selección Peruana, mayor aún cuando al año siguiente debutó en la San Martín, y no su actual presente: tentando suerte en el ascenso español.

Tras no superar las pruebas en el Levante de la Liga Adelante, Luis Iberico actualmente se encuentra entrenando y disputando algunos amistosos con el Olimpic de Xativa que se alista para encarar la Tercera División de España.

Cabe destacar que Luis Iberico acabó contrato con la San Martín a finales del 2016, el mismo que no le fue renovado al no entrar en los planes del DT Orlando Lavalle y no destacar en el Sudamericano Sub-20, donde apenas disputó 31 minutos y no anotó goles. Hoy en España, 'Luiki' espera labrar su propio futuro y volver a ser aquel jugador que ilusionó a todo un país. Condiciones le sobran.

EL DATO:

Luis Iberico anotó 7 goles con la Selección Peruana Sub-15 y otros 4 con la Sub-17.