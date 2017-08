Barcelona y su plab B si se cae lo de Philippe Coutinho

Liverpool pone trabas a la llegada de Philippe Coutinho y el Barcelona ya negocia con el jugador del Tottenham, Christian Eriksen.

Liverpool anunció hoy que Philippe Coutinho no se mueve de la Premier League. Incluso, el jugador brasileño ha pedido su ‘transfer request’, una medida legal existente en Inglaterra para poder salir de un club. Ante ello, Barcelona no se hace drama y tiene su plan B en caso no puede contratar al crack de la 'canarinha'.

Se trata del danés Christian Eriksen, volante ofensivo que incluso, según medios ingleses, sería mejor que el brasileño Philippe Coutinho. El Barcelona ya tiene contactos con el jugador y su incorporación no están problemática como el brasileño, publica el diario 'Express'.

Christian Eriksen es un jugador seguido desde hace mucho por los técnico del Barcelona. Ernesto Valverde no es ajeno a su juego y su talento técnico -táctico lo hacen irresistible para el club blaugrana.

Tiene 25 años y está por cumplir su quinta temporada en el Tottenham. Su temperamento lo hace el capitán indiscutible en la la selección de Dinamarca.

Christian Eriksen comenzó su carrera en el Ajax de Ámsterdam donde pasó cinco temporadas. A mediados 2013 llegó al Tottenham Hotspur a cambio de 13.5 millones de euros.

EL DATO

Christian Eriksen pudo anotar 12 goles en la temporada pasada con el Tottenham Hotspur.