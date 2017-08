Selección peruana: Nolberto Solano "Christian Cueva es un jugador que podría andar bien en Boca Juniors"

Nolberto Solano concedió una entrevista amena en Argentina en la cual confesó que Christian Cueva sería un gran refuerzo para Boca Juniors.

Nolberto Solano es uno de los jugadores queridos en Boca Juniors a pesar de su cortó tiempo en Argentina. El 'maestrito' declaró para el programa Punto Boca el cual se emite por AM 1590 Radio Stentor en la cual soltó el nombre de Christian Cueva como jugador para el cuadro 'xeneize'.

El 'maestrito' ahora es asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana y contó que jugadores peruanos tienen la capacidad de jugar en Argentina. "Hay jugadores con mucho talento como Guerrero, que le comenté de Boca. Cueva es otro que podría andar bien en Boca".

Asimismo contó detalles de su debut en Boca Juniors en la cual sintió nervios. "Tenía nerviosismo, pero gracias a Diego que acaparó todo por lo cracks que es, nos sacó esa presión. Fue algo impresionante. La Bombonera es una cosa que te la cuenten y otra cosa vivirla. La cantidad de papeles, la hinchada atrás. Fue algo redondo, impresionante, soñado".

Por último en la extensa entrevista contó la anécdota de su llegada a Boca. "Cuando empezó el rumor que venía a Boca no lo creí hasta el día que viajé y que firmé el contrato, se me acercó Juan Domingo Pinieri. A las 3 semanas de conocerme me dijo que hay una posibilidad de ir a Boca. El Bambino (Veira) me terminó de dar el Ok. Fue impresionante, un sueño hecho realidad".

EL DATO

Norlberto Solano jugó solo una temporada en Boca Juniors y luego se marchó a Newcastle.