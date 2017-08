Barcelona: Yerry Mina es nuevo jugador del equipo azulgrana

Barcelona hizo efectiva la opción preferente y el jugador llegará a tierras catalanas recién en enero. De esta manera, Valverde ya tiene un nuevo fichaje asegurado.

Yerry Mina es nuevo jugador del equipo azulgrana Fuente : AP

Tras lo visto en los partidos de ida y vuelta de la Supercopa de España, el Barcelona decidió que es necesario que lleguen más refuerzos a la plantilla de Ernesto Valverde, quien mostró su molestia en las jugadas de gol del Real Madrid. En tal sentido, la defensa es la zona sensible y, por ende, Yerry Mina es el elegido.

Según ‘Sport’, Barcelona, que ya tenía un preacuerdo con el Palmeiras por los servicios del colombiano, hizo efectiva la opción de compra por Yerry Mina por 9 millones de euros. Así, el sudamericano será parte de la zona defensiva del equipo, que sufrió en sus dos último cotejos con el Real Madrid.

Sin embargo, existe un detalle a considerar: Mina recién llegaría a Barcelona en enero. La razón es simple: actualmente, el zaguero se recupera de una lesión y recién podría volver a tener minutos de juego desde finales de septiembre. Además, siempre la publicación, la directiva esperará si el equipo de Valverde logra hacer sinergia y si todo va bien, pues el defensa sería cedido a préstamo hasta final de temporada.

Recordemos que son 4 los centrales que tiene Ernesto Valverde: Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Javier Mascherano y Marlon, sin embargo, Piqué, como en estos momentos, está lesionado y no se sabe qué puede suceder más adelante; el francés aún no se afianza; el argentino no tiene el nivel de antes y el último es una incógnita.