¡Debut soñado! AC Milan humilló (5-1) al Austria Viena por la Europa League

AC Milan dio una exhibición en la Europa League, goleó 5-1 al Austria Viena de visita. André Silva anotó un triplete en el equipo de Montella.

AC Milan dejó su marca en la Europa League, el equipo de Montella goleó en condición de visita al Austria Viena (5-1) con una gran actuación del portugués André Silva que se hizo presente con tres golazos.

TE PUEDE INTERESAR: Vitoria Guimaraes vs. Red Bull Salzburg HOY EN VIVO ONLINE: Con Paolo Hurtado igualan 0-0 por la Europa League

Transcurría el minuto cuando Calhanoglu anotó un golazo gracias a una jugada que el propio jugador lo inició. Sin embargo, dos minutos más tarde, el AC Milan volvió a vacunar, esta vez fue el portugués André Silva.

Con los dos goles, se especulaba que los rossoneros iban bajar las revoluciones del partido, pero no fue así, sobre los 20' llegaría el tercero del partido, el autor del gol fue nuevamente André Silva, quien definió cruzado ante la salida del arquero rival.

NO TE LO PIERDAS: Lokomotiv Moscú, con Farfán en cancha, empató 0-0 ante Copenhague por la Europa League

Ya con el partido completamente controlado, el Milan solo esperaba irse al descanso con la clara ventaja y así fue. Sin en el reinicio del partido, el Austria Viena salió dispuesto a equilibrar las cosas, encontró el descuento apenas al minuto por medio de Borkovic, pero la historia ya estaba escrita y Milan volvió a imponerse.

En los 55' André Silva encontró su tercer gol, lo que significó el cuarto para los italianos que daban una exhibición del partido. Ocho minutos más tarde, Suso también quiso figurar en el partido y se apuntó con un golazo desde fuera del área. El marcador estaba consumado, y los minutos que faltaban era mero trámite.

90+2' AC Milan tiene la victoria en el bolsillo, lo mejor es que no dejó dudas de su buen juego y pinta como uno de los principales candidatos a quedarse con la Europa League

74' Last change for @VMontella / Terzo cambio ⬆️ @MateoMusacchio5 ⬇️ Romagnoli #AUSACM 1-5 pic.twitter.com/fV3SvvuKcE

75' AC Milan sigue dominando el partido, los 'rossoneros' siguen con la misma línea a pesar que están goleando y es imposible que les empaten

63' GOOOOLAZO de Suso!! Los italianos se están luciendo en su estreno en la Europa League. El resultado es 5-1 a favor de los rossoneros

55' GOOOOOL!!! Nuevamente André Silva, el portugués anota su tercer gol para su cuenta personal. AC Milan golea 4-1.

46' GOOOOOL de Borkovic, de un cabezazo vence la portería de Donnarumma. Austria Viena pone rápidamente el descuento.

SEGUNDO TIEMPO:

⏰Half-time scores! ⏰



Best performance in the #UEL so far?



LIVE ➡️ https://t.co/1F6yFGexzJ pic.twitter.com/rdpSlKAeUI