Exjugador del Barcelona explota: "Me culpan de la derrota con Juventus pero nadie dice nada de Mascherano o Piqué"

Jeremy Mathieu analizó su etapa en el Barcelona en la previa del duelo ante 'su' Sporting de Lisboa, y no dejó gratas palabras contra la directiva y excompañeros.

Jeremy Mathieu disputa un balón con Juan Guillermo Cuadrado durante aquel fatídico Juventus-Barcelona. Creditos : Internet

Fue señalado como uno de los culpables de la debacle (3-0) ante la Juventus en la Champions League y su baja actuación en la temporada 2016-17 le terminó costando su salida del Barcelona, sin embargo, Jeremy Mathieu nunca dio su descargo sobre los cuestionamientos y lo que vivió como jugador azulgrana.

Actualmente en el Sporting de Lisboa, el defensa de 33 años concedió una entrevista a 'MARCA' en la previa del duelo ante su exclub Barcelona, por la Champions League, y donde no dejó declaraciones muy gratas, principalmente, contra la dirigencia.

"He vuelto a ver el partido contra la Juventus y todo el mundo dice que yo fui el problema", afirmó Jeremy Mathieu, para posteriormente abundar: "Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, reculo, pero después hacen un pase y podrían decir que qué hace Mascherano o Piqué, pero no. Es mi opinión".

Consultado por un eventual gol contra el Barcelona, el futbolista francés no dudó en responder que sí lo festejaría y con dedicatoria especial. "Si lo celebro será por Bartomeu y Robert Fernández, porque creo que la manera en que me trataron resultó muy difícil para mí", sostuvo.

Jeremy Mathieu, preguntado por las amistades que dejó en el Barcelona, sorprendió con su respuesta. "Dentro de un club yo prefiero hablar de compañeros que de amigos. Amigo es una palabra muy grande", sentenció.

EL DATO:

Jeremy Mathieu llegó al Barcelona en 2014 por 20 millones de euros procedente del Valencia.