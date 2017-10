Bayern Múnich hizo oficial el regreso de Jupp Heynckes como su entrenador

La cuenta oficial de Twitter del Bayern Múnich confirmó la llegada por cuarta vez de Jupp Heynckes. Reemplazará al italiano Carlo Ancelotti

Luego de ser despedido el italiano Carlo Ancelotti por la derrota ante PSG (3-0) por la Champions Legue, el Bayern Múnich confirmpo el regreso de Jupp Heynckes al cuadro 'bávaro'. Desde las redes sociales, el cuadro alemán dio la bienvenida al entrenador alemán.

"Entre Heynckes y el FC Bayern hay una relación de confianza. Eso se volvió a ver en las conversaciones que Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic y yo hemos tenido esta vez con él. Estamos agradecidos que haya aceptado nuestra oferta", afirmó el presidente del Consejo Directivo, Karlnheinz Rummenigge, a través de un comunicado.



"En estos momentos, él es el entrenador ideal para el Bayern", prosigue Rummenigge a propósito de Heynckes, quien se presentará como técnico del club el próximo lunes.





"Ich wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt, aber der FC Bayern München ist eine Herzensangelegenheit für mich." pic.twitter.com/1MceDnHYik — FC Bayern München (@FCBayern) 6 de octubre de 2017

Heynckes había avanzado la noticia poco antes, en declaraciones a la revista deportiva "Kicker", donde explicó que se trataba de un "acto de amistad".



"No hubiera vuelto a ningún otro club del mundo pero para mi el Bayern es un asunto de corazón", dijo Heynckes, de 72 años, en alusión a todo lo que le debe al club, que fue una de las estaciones más importantes de su carrera como entrenador.



Heynckes cubrirá la vacante dejada por el destituido Carlo Ancelotti y será así por cuarta vez entrenador del Bayern. "Tengo buenas sensaciones de que las cosas pueden funcionar bien de inmediato", dijo el entrenador.



Heynckes cerró su última etapa en el Bayern, entre 2011 y 2013, con la conquista del triple de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.



El central Jerome Boateng, uno se los supervivientes del equipo que ganó el triple en 2013, no ocultó su alegría por el regreso de Heynckes. "Creo que no había una mejor solución, se trata de la decisión perfecta porque él conoce el club por dentro", dijo Boateng.





Heynckes tiene una larga amistad con el presidente del Bayern, Uli Hoeness, que ya lo sacó una vez de la jubilación, en 2009, cuando le pidió que se encargase del equipo en las últimas cinco jornadas de la Bundesliga tras la destitución de Jürgen Klinsmann.



Heynckes, que ya había dado por terminada su carrera, le volvió a coger gusto al banquillo durante esas cinco jornadas y en las dos siguientes temporadas dirigió al Bayer Leverkusen.



Luego, en 2011, Heynckes regresó al Bayern para suceder a Louis van Gaal. En su primera temporada en esa última etapa Heynckes quedó segundo en la Bundesliga, por detrás del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, con el que perdió también la final de la Copa de Alemania, y perdió la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea.



No obstante, el club lo ratificó y en la temporada siguiente el Bayern ganó el triple. EFE

Bayern Múnich está en el grupo B junto al PSG, Anderlecht y Celtic en la Champions League.