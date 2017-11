Real Madrid: Zinedine Zidane confía en superar al Atlético Madrid por la liga Santander

Zinedine Zidane se encuentra concentrado para el duelo ante de este sábado ante Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano (2:45 p.m.)

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se pronunció en conferencia de prensa sobre el duelo que tendrá ante Atlético Madrid, rival de este sábado por la liga Santander. "es un buen partido" para que Karim Benzema y Cristiano Ronaldo "puedan marcar", precisó el técnico francés.

"Es cierto que no es algo normal, pero lo que tienen que hacer es volver a entrenar como antes, seguir como lo están haciendo, redoblar los esfuerzos. Ahora marcan menos, pero lo hacen en Champions aunque en Liga no estén tan bien como antes", aseguró Zinedine Zidane.



"Marcan menos pero a Cristiano o a Karim no hay necesidad de decirles que hay que entrenar más, ya lo hacen y luego en el campo van a tener ocasiones y tengo claro que van a marcar", añadió convencido de que pronto mejorarán sus guarismos.



Llega una gran cita ante el Atlético de Madrid y Zidane está convencido de que sus dos delanteros no le fallarán. "Es un buen partido para ellos, para intenten y consigan el gol. Un buen partido para que Karim y Cristiano puedan marcar".



Zidane ve a su equipo "bien", consciente de "la importancia" del partido, pero restando trascendencia. "Para la gente de fuera es algo especial, para mí son tres puntos. No existe jugar sin red. Nosotros podemos fallar. Lo que queremos es no hacerlo e intentaremos hacer el máximo. Estamos preparados para hacer un buen partido y hacer algo bueno, lo que va a pasar lo veremos después del partido".



Durante el parón por selecciones, han ido saliendo noticias que el técnico asegura no calan en el vestuario. Interés por jugadores como Neymar o Kepa, el cruce de declaraciones entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Nada afectará en el derbi según Zidane.



"No nos afecta nada, nosotros sabemos que hay mucho ruido alrededor del Madrid, de todo lo que puede pasar, pero estamos al margen de todo, concentrados en lo que tenemos que hacer. No vamos a cambiar ni impedir que la gente pueda opinar, estamos tranquilos y lo que nos gusta es jugar al fútbol", defendió.



Intentó separar su partido de la visita del líder a Leganés. "Claro que quiero que gane el Leganés pero no va a cambiar nada en nuestro partido si gana el Barcelona. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un buen partido, actuar bien y jugar 90 minutos a tope".



Espera en el Metropolitano un "partido muy disputado en un campo nuevo" para el Real Madrid y no quiso desvelar sus claves para sorprender al Cholo Simeone. "Pienso bien del Atlético, es un equipo que no veo peor. Es contundente, sabe a lo que juega y va a ser un buen partido. No le veo peor que el año pasado".



Zidane no quiso admitir que ninguno de los dos equipos llega mejor que el otro al derbi. "Ninguno de los dos, lo que quiero ver es un buen partido de fútbol, nosotros queremos ganar y vamos a intentar hacerlo pero el rival igual. No hay uno que llegue mejor o peor, tenemos los mismos puntos".



Y terminó pidiendo relativizar todo en una respuesta en francés. "La vida no es éxito o fracaso porque sería muy duro, para mi lo importante es como hacemos las cosas, como trabajamos y después si hacemos todo en el campo, el resultado va a ser bueno".



"Para casi todos es cierto que estamos muy por detrás del Barcelona, lo entiendo, pero hay tiempo de sobra para volver a cogerlos y superarles, para revertir esta tendencia. Lo podemos hacer mejor y lo vamos a intentar", sentenció. EFE