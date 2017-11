PSG aplastó 7-1 al Celtic con dobletes de Neymar y Cavani [VIDEO]

PSG le asestó otra goleada al Celtic y es líder del Grupo B de la Champions League. Neymar (2), Cavani (2), Mbappé, Verratti y Dani Alves anotaron los goles en el Parque de los Príncipes. Dembélé hizo el del honor visitante.

Se confirma como candidato a la Champions League. El PSG demostró su poderío ofensivo otra vez a costa del Celtic al meterle siete goles en el Parque de los Príncipes. Considerando los cinco que le asestó en Glasgow, son doce las anotaciones que ha metido el equipo de Unai Emery en dos partidos y ya superó el récord de equipo más goleador en la fase de grupos con 24 en apenas 5 juegos. Una máquina de hacer goles.

El conocido tridente "MCN" adopta temibles contornos para sus rivales. Hoy fue el turno de los goles de Neymar (9' y 22'), Edinson Cavani (28' y 79') y Kylian Mbappé (35') que voltearon la efímera ventaja que adquirieron los visitantes gracias al francés Moussa Dembélé (2').

También se unieron a la fiesta del PSG Marco Verratti, que sumó en el 75, y Dani Alves, autor de un golazo gracias a un impresionante remate con la derecha en el 80.

El triunfo ante el Celtic cimenta aún más el primer puesto en el grupo B del PSG, ya clasificados para los octavos de final de la Champions League. Solo lo perderían si caen por más de tres goles de diferencia en la última jornada ante el Bayern de Múnich.

MINUTO A MINUTO Y GOLES

7-1. GOL DE DANI ALVES

3-1. GOL DE CAVANI

2-1. DOBLETE DE NEYMAR

1-1. GOL DE NEYMAR

0-1. GOL DE MOUSSA DEMBÉLÉ

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

PSG: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Draxler; Mbappé, Cavani, Neymar.

Celtic: Gordon; Lustig, Simunovic, Boyata, Tierney; Brown, Ntcham, Forrest, Rogic; McGregor, Dembele.

📋 How the Celts will line-up for #PSGCEL! pic.twitter.com/5PpXqWcdGY