Edgardo Bauza cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Ecuador para próximas Eliminatorias

Edgardo Bauza podría sumar un nuevo reto en su carrera y ponerse el buzo de Ecuador.

Edgardo Bauza no seguirá siendo entrenador de Arabia Saudita y en Argentina el diario La Nación dedicó una entrevista al 'Patón' y al final de la nota aseguraron que el ex DT de Emiratos Árabes Unidos está cerca de dirigir un país que conoce bien como Ecuador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lille tendrá que pagar a Marcelo Bielsa entre 14 y 16 millones de euros por despido

El estratega salió campeón con LDU en la liga ecuatoriana e incluso en la Copa Libertadores siendo uno de los mejores en esos años a nivel de clubes por el cual los diferentes países querían tenerlo.

El diario La Nación de Argentina señaló. "Si bien Bauza se mostró reacio a entregar información sobre las propuestas laborales, desde Ecuador su nombre suena cada día con más fuerza para que asuma la responsabilidad de una selección que tampoco estará en Rusia".

NO TE LO PIERDAS: Rusia 2018: España también desea jugar un amistoso internacional con la Selección Peruana

Además el ex DT de Liga de Quito y San Lorenzo confesó que su despido de Arabia fue por temas políticos y no deportivos, ya que el responsable de su salida fue un ministro y no directivos de la federación.

EL DATO

Este año Edgardo Bauza ha estado enfrente de tres selecciones, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Argentina.