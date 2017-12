Rusia 2018: Fixture, programación, hora y canal de todos los partidos de Perú en fase de grupos

La selección peruana se medirá ante los combinados de Francia, Australia y Dinamarca por el Grupo C. Acá te 'dateamos' los horarios y en qué canales se transmitirá sus partidos.

Christian Cueva es la principal arma del cuadro de Ricardo Gareca.

La selección peruana, escuadra que vuelve a la fiesta máxima del fútbol tras 36 años, se medirá fuerzas ante los combinados de Francia, Australia y Dinamarca por el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Si aún no sabes cómo será su camino no te preocupes. En Líbero te 'pintamos' la cancha de la programación completa del cuadro nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RUSIA 2018 SORTEO EN VIVO ONLINE MUNDIAL LATINA DIRECTV: Perú conoce rivales en el Mundial

El debut de la selección peruana será contra la selección de Dinamarca, el 16 de junio a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Mordovia Arena, Saransk. El zaguero Alberto Rodríguez tendrá la difícil misión de anular a Christian Eriksen, volante del Tottenham de la Premier League. Cabe resaltar que todos los partidos serán transmitidos por Latina y DirecTV.

Luego, el segundo enfrentamiento de la 'bicolor' será ante la selección francesa, el 21 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Ekaterimburgo Arena, en Ekaterimburgo. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Paul Pogba son las principales figuras del cuadro dirigido por Didier Deschamps. La última vez que se enfrentaron fue el 28 de abril de 1982 (amistoso).

NO TE LO PIERDAS: Perú vs Dinamarca EN VIVO ONLINE LATINA DIRECTV: hora y canal del debut de ‘Bicolor’ en Mundial

Por último, el último duelo de la fase de grupos será ante el combinado de Australia. Dicho duelo se disputará el 26 de junio a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi. Tim Cahill es el líder y referente de los 'Canguros', que en la última edición fue una de las revelaciones en el Mundial de Brasil 2014. Apunta, 'pelotero'.

EL DATO:

Perú clasificó al Mundial tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental.