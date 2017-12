El mundo del fútbol le cierra las puertas a Robinho

Robinho fue condenado a 9 años de prisión por violación en Milán, a fin de año culminará contrato con Atlético Mineiro y su futuro es incierto.

Robinho vive el peor momento de su carrera luego de ser condenado a 9 años de prisión por violación a una joven albanesa en Milán. El crack brasileño finalizará contrato con Atlético Mineiro a fin de año y su futuro es incierto. Santos, club que lo vio nacer y alguna vez lo idolatró, le cerró las puertas por el tema judicial.

La sentencia del juzgado italiano perjudicó en la carrera de Robinho, cuyo futuro aún es un misterio tras quedar descartado un supuesto retorno a Santos. En diciembre quedará libre luego de concluir su vínculo con Atlético Mineiro.

"Espero que Robinho sea inocente. No está en nuestro radar, hoy no hay ninguna negociación. Tal vez Robinho no está en el perfil que buscamos en el nuevo Santos: un perfil de buena imagen en Brasil y el exterior, sin episodios. No podemos cambiar los valores de nuestro club por una decisión", indicó José Carlos Peres, presidente del 'Peixe' sobre Robinho.

"Sé que es un jugador importante y debe ser tratado bien en Santos. Es un ídolo, pero está esa cuestión en Italia. Robinho se tiene que defender. Si saliera culpable, él tendrá que pagar por lo que hizo. No podemos masacrarlo porque su caso todavía está siendo juzgado. Tiene derecho a defenderse en segunda instancia. ¿Quién soy yo para juzgarlo?", agregó el directivo sobre la situación de Robinho.

Sobre su espalda del atacante brasileño pesa una condena de 9 años de prisión tras ser encontrado culpable de agresión sexual a una joven el 22 de enero del 2013 en el guardarropa del Sio Café de Milán.

Robinho fue vendido en 2004 de Santos a Real Madrid por 30 millones de euros.