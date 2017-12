Real Madrid vs. Barcelona: conoce los países que no podrán ver el clásico español

Real Madrid vs. Barcelona chocan este sábado 23 de diciembre desde las 7 a,m. en el Santiago Bernabéu. Cuatro países no podrán verlo

Casi todo el mundo podrá ver el clásico español entre Real Madrid vs. Barcelona este fin de semana. Lastimosamente, en cuatro países no se transmitirá el encuentro futbolístico. Mongolia, Corea del Norte, Malta y Papúa Nueva Guinea, no tendrán la dicha del día de fútbol.

Se pensaba que en Islas del Pacífico no se vería el Real Madrid vs. Barcelona, pero se confirmó que el partido se verá desde la señal televisiva de Fiji TV.

Como se sabe, en Perú, ESPN 1 y 2 transmite el Real Madrid vs. Barcelona desde las 7:00 a.m. así que se tiene que madrugar este sábado.

A continuación, te damos toda la horas de los países que transmitirá el clásico español.

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

Canadá - Vancouver (4.00 AM) / Toronto (7.00 AM)

Estados Unidos - Los Ángeles (4.00 AM) / Nova York (7.00 AM)

América Latina - México DF (6.00 AM) / Bogotá (7.00 AM) / Santiago de Chile (9.00 AM) / Buenos Aires (9.00 AM)

Brasil - BrasIlia (10.00 AM)

África - Dakar (12.00 PM) / Yaoundé (1.00 PM) / Ciudad del Cabo (2.00 PM)

Reino Unido - Londres (12.00 PM)

Francia - París (1.00 PM)

Barcelona (1.00 PM) - beIN LaLiga

Turquía - Estambul (3.00 PM)

Rusia - Moscú (3.00 PM)

Países Árabes - Doha (3.00 PM) - BEin Sports Connect Arabia

India - Nova Delhi (5.30 PM) - Sony LIV

Indonesia - Yakarta (7.00 PM)

China - Pekín (8.00 PM) - QQ Sports Live

Japón - Tokio (9.00 PM) - DAZN Japan, SportsNavi Live

Australia - Sydney (11.00 PM) - BeIN Sports Connect Australia (Fuente Mundo Deportivo).