Raúl Ruidíaz: "Ha sido un 2017 como imaginaba"

El jugador del Morelia considera que fue el mejor año de su carrera. Solo faltó que logre el título mexicano

Más que satisfecho quedó el delantero peruano, Raúl Ruidíaz. El jugador del Monarcas Morelia se mostró orgulloso por entrar en la historia del club y por lograr la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018.

Raúl Ruidíaz habló para el Diario Récord, asegurando que solo le faltó ganar el título con el Monarcas. "Ha sido un 2017 como imaginaba, clasificamos al Mundial, llegamos a la Liguilla... sólo faltó poner la cereza del pastel, el haber logrado el campeonato", declaró.

Posteriormente, el también seleccionado peruano dijo. "Me llena de orgullo y satisfacción saber que en poco tiempo me he metido en la historia de un club muy importante, que siempre lo voy a llevar y tener presente en donde esté, quiero seguir por ese camino, seguiré esforzándome para poder dar muchas alegrías".

Como se recuerda, Raúl Ruidíaz alcanzó con Perú un cupo al Mundial de Rusia 2018. En las Eliminatorias pudo anotar un gol en once partido. Normalmente fue pieza de recambio.

Raúl Ruidíaz llega 11 goles con el Morelia en la actual temporada de la Liga MX.