Manchester United: Wayne Rooney confirma mala relación entre Cristiano Ronaldo y Ruud Van Nistelrooy

Según Wayne Rooney, el exentrenador sir Alex Ferguson se vio obligado en decidir a quién de los dos (Cristiano Ronaldo y Ruud van Nistelrooy) dejaría fuera del Manchester United.

Ruud van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo tuvieron una mala relación en el Manchester United. Foto: Internet/Medios

Ruud van Nistelrooy dejó el Manchester United en la temporada 2005-2006 siendo uno de los máximos ídolos para toda la hinchada de Old Trafford. Pero jamás se supo al 100% cuáles fueron los motivos de su marcha. Doce años después, Wayne Rooney, otra leyenda de los 'Diablos Rojos', confirmó que 'VanGol' no soportaba a Cristiano Ronaldo: "No se podían ni ver". Tal fue el punto que el exentrenador sir Alex Ferguson se vio obligado en decidir el destino de los dos jugadores donde, finalmente, eligió quedarse con el joven portugués.

De acuerdo a las palabras de Wayne Rooney en una reciente entrevista, Ruud van Nistelrooy estaba acostumbrado a recibir centros de Ryan Giggs y David Beckham para anotar la mayoría de sus goles. Pero cuando Cristiano Ronaldo aterrizó en el Manchester United, su papel cambió radicalmente en el campo y pasó a ser un jugador secundario.

“Ruud van Nistelrooy fue uno de los mejores goleadores con los que he jugado pero cuando llegó Cristiano Ronaldo, todos veíamos que había problemas con él y Ferguson tuvo que decidir y creo que tomó la decisión correcta”, dijo Wayne Rooney y, además, añadió que aquello motivo la salida del holandés con destino al Real Madrid.

Por mala fortuna, Ruud van Nistelrooy volvió a coincidir con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Al año siguientes, el goleador holandés se marchó al Hamburgo de Alemania en 2010 y, después, culminó su carrera en el Málaga a finales del 2012.