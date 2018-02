Rusia 2018: Teófilo Cubillas confía que Paolo Guerrero nos llevará a la segunda fase del Mundial

Teófilo Cubillas asegura que el 'Depredador' es el baluarte de Perú y confía que la bicolor avanzará de ronda en Rusia 2018. "Paolo tiene todo mi respaldo", dijo el 'Nene'.

Teófilo Cubillas y Paolo Guerrero, el pasado y presente de la Selección peruana.

Teófilo Cubillas llenó de elogios a Paolo Guerrero y aseguró que, de la mano del 'Depredador', la Selección peruana avanzará a la segunda fase del Mundial.

"Paolo Guerrero tiene mi aprecio y mi respaldo. Sabemos lo que significa para la selección. Así llegue en tres meses o dos, él va a seguir siendo el baluarte de la blanquirroja y estoy seguro que con su presencia Perú estará en la segunda fase del Mundial Rusia 2018", dijo el 'Nene' en entrevista a Radio Nacional.

Asimismo, Cubillas también se refirió al duelo que tendrá Alianza Lima el próximo 1 de marzo frente a Boca Juniors por el Grupo 8 de la Copa Libertadores.

"Yo apuesto por mi equipo, los chicos están listos para darnos alegrías. Boca Juniors no es un monstruo, el fútbol es once contra once y estoy seguro que Alianza hará una buena presentación en la Copa Libertadores de América", agregó Cubillas, quien anotó 10 goles en Copas del Mundo cuando era jugador.

Cubillas anotó 26 goles con Perú y es el segundo máximo artillero de la bicolor, solo lo supera Paolo Guerrero (32).