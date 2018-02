¡SE ROMPIÓ! Ander Herrera y su inédita lesión tras hacer un taco ante Sevilla [VIDEO]

En el Manchester United vs. Sevilla, Ander Herrera se mandó con un taco dentro del área, pero le salió mal y pidió el cambio al banquillo tras tirarse al césped en la Champions League.

Ander Herrera fichó por Manchester United en junio del 2014 procedente del Athletic de Bilbao. Creditos : Captura

Manchester United visitó el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla en el choque de ida por los octavos de final de la Champions League. José Mourinho sorprendió a todos con el inédito once inicial y dejar a Paul Pogba en el banco de suplentes. Sin embargo, en menos de veinte minutos tuvo que hacer unos cambios y hacerlo ingresar al francés.

Y es que en una jugada peligrosa del conjunto inglés Antonio Valencia se la pasó a Ander Herrera, que dentro del área hizo un taco, pero le salió pésimo y el club español se quedó con la pelota. Sin embargo, el volante mancuniano sintió un tirón en pierna izquierda e inmediatamente pidió su cambio al banquillo.

Y es que tras hacer el regate, al parecer Herrera pisó mal y alzó el brazo pues sabía que no podía continuar. Pogba entró en su lugar y el mediocampista del United molesto se retiró de la cancha. Un jugador del Sevilla se le acercó a preguntarle de su estado y Ander respondió. "Sí, me he roto".

Herrera se arrojó al césped y se sacó el chimpún para tocar su muslo izquierdo. Aún no se ha confirmado la rotura, pero todo indica que estará varias semana alejado de las canchas e incluso existe la posibilidad de que se pierda el Mundial de Rusia 2018.

EL DATO

Ander Herrera fichó por Manchester United en junio del 2014 procedente del Athletic de Bilbao.