Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE por RCN: 'verdolagas' ganan 2-0 por la Liga Águila

El ‘Verdolaga’ llega al partido con mucha emoción, luego de que a mitad de semana ganara en Copa Libertadores. Alianza Petrolera está en la mira.

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE por RCN: partido de Liga Águila

MINUTO A MINUTO

47' ¡GOL! Reinaldo Lenis anota para el visitante. Alianza Petrolera 0-2 Atlético Nacional.

45' ¡No puede ser! Arias falla un penal para Petrolera.

19' ¡GOL! Dayron Moreno anota para el 'verdolaga'.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

ATLÉTICO NACIONAL: F. Monetti: D. Braghieri, D. Bocanegra, C. Mafla, C. Cuesta, A. Ramírez, G. Castellani, G. Torres, J. Campuzano, D. Moreno, R. Lenis

ENTRENADOR: J. Almirón

Estos son los inicialistas elegidos por el cuerpo técnico Verdolaga para el partido frente a Alianza Petrolera #VamosVerdolaga pic.twitter.com/lTbdT5sC3H — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 3 de marzo de 2018

ALIANZA PETROLERA: R. Jérez; L. Ospina, J. Pérez, C. Florez, C. Pérez, R. Torres, J. Ríos, F. Flórez, A. Castro, C. Arias, M. Palacios

ENTRENADOR: J. Real





LA PREVIA

Atlético Nacional de Colombia ganó a mitad de semana a Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin embargo, va por más, ya que el fin de semana tendrá al frente a Alianza Petrolera, pero por la Liga Águila. Lo puedes seguir EN VIVO ONLINE por RCN, a las 6 de la tarde (hora peruana).

El cuadro del argentino Almirón cuenta con 10 unidades en la Liga Águila y se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones. De ganar tendría posibilidades de llegar al primer lugar, siempre y cuando, Independiente de Santa Fe y Once Caldas no sumen.

Por su parte, Alianza Petrolera está a mitad de la clasificación general con 7 puntos y está en la lucha por meterse dentro de los 8 primeros, que luego serán los finalistas de las Liguillas.

A pesar de que actualmente los dos conjuntos están ubicados en posiciones distantes, el elenco del Atlético Nacional y Alianza Petrolera se han medido en varias oportunidades y los saldos han sido parejos. En los últimos 12 choques, los de Medellín ganaron 6 veces y cayeron en la misma cantidad de oportunidades.