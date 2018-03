Joel Sánchez disputó partido con la Sub 20 de Querétaro y colaboró con un tanto

Joel Sánchez fue protagonista con el Querétaro categoría Sub 20 tras anotar un gol pese a la derrota de su equipo 3 - 2 ante el Cruz Azul por la fecha 10 del torneo clausura mexicano.

No te pierdas ‘lito’. El volante nacional, Joel Sánchez, atraviesa una actualidad discreta en el balompié mexicano. Esta vez, el futbolista peruano no formó parte de la lista del primer equipo del Querétaro; pero sí integró la oncena de la categoría Sub 20. El mediocampista nacido en Arequipa jugó 88 minutos en la derrota (3 - 2) frente al Cruz Azul, colaborando con un tanto que sirvió para maquillar el score.

El futbolista incaico viene sumando minutos a pesar que en fechas anteriores disputó como titular con el cuadro oficial de los ‘gallos blancos’. Por el momento, el ex Sporting Cristal considera importante jugar, sea en el primer cuadro ‘albiazul’ o en su filial; ya que sueña con ser observado, nuevamente, por Ricardo Gareca para una posible convocatoria a futuro y por qué no, soñar con acudir al Mundial de Rusia 2018 con la ‘bicolor’.

Por otra parte, el conjunto del Querétaro marcha antepenúltimo con 9 unidades y la próxima jornada recibirá en su fortín al Necaxa, quien se ubica décimo de la tabla de posiciones del torneo azteca; liderado por el Santos Laguna.

Cabe resaltar que, Joel Sánchez, aún no se estrena en la Liga MX con la indumentaria del primer equipo de los ‘gallos blancos’. Asimismo, recalcar que, esta es su primera experiencia en el fútbol del exterior.

EL DATO:

Joel Sánchez ha vestido cuatro camisetas distintas en el Perú (Total Clean, Alianza Lima, USMP y Sporting Cristal).