Real Madrid: Sergio Ramos no 'quiere ver ni en pintura' a Isco Alarcón

Sergio Ramos, capitán del cuadro 'merengue', le ha puesto la cruz a Isco Alarcón por su poco compromiso con el club.

Sergio Ramos e Isco vuelven a dividir el vestuario 'merengue'.

Sergio Ramos e Isco 'rompieron palitos'. Ambos han pasado de ser 'uña y mugre' a estar más que distanciados. El capitán del Real Madrid está harto de la actitud del volante 'merengue', quien no hace ningún mérito por volver al once y se conforma con ver el partido desde el banquillo.

Este pelea no es de ahora sino desde hace un par de meses, sin embargo, tomó mayor fuerza cuando el Madrid visitó al Espanyol en Cornellà el pasado 27 de febrero. El marcador estaba igualado a cero. Zinedine Zidane, técnico blanco, decidió sacar del campo a Isco para que ingrese Karim Benzema. El hispano tardó 45 segundos en salir.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: Neymar se reunió con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club

Ello no le gustó a Ramos, quien criticó a Isco por no querer ayudar al equipo cuando aún no se abría el marcador. "En el Madrid hay que salir corriendo del campo", sostuvo el central al finalizar del partido. Además, le dejó una 'chiquita' al referirse que es un jugador que prefiere ver los partidos desde el banco de suplentes.

NO TE LO PIERDAS: PSG: los parisinos quieren arrebatarle al Real Madrid el fichaje de David de Gea

Ramos ha hecho llegar su malestar a las oficinas del club, en donde analizan la posibilidad de ceder al español en junio, así lo reveló Eduardo Inda, periodista del programa 'El Chiringuito'. "Isco tiene muchas posibilidades de salir el próximo verano", puntualizó. Pese a que su contrato finaliza en 2023, el "22" podría alzar vuelo.

EL DATO:

Sergio Ramos llegó al Real Madrid a mediados de 2005.