Zinedine Zidane: "Me gustaría seguir en el Real Madrid"

Sin rodeos. Zinedine Zidane tiene un sueño: seguir siendo el DT del Real Madrid. Sabe que es complicado y que solo lograr la Champions League le daría el crédito para continuar, pero aquel es su sueño en voz alta que dio en rueda de prensa.

"Me gustaría seguir porque me gusta el fútbol y lo que estoy haciendo. Sé el sitio donde estoy y me gustaría, pero ya se sabe cómo es el fútbol", manifestó Zinedine Zidane tras decir que Isco Alarcón seguirá en el Real Madrid junto a él.

"Si depende de mí por supuesto que quiero. Mi idea es continuar lo máximo posible, ya lo he dicho otras veces aunque cada uno lo interpreta de una manera. Es cierto que en el Real Madrid todo depende de los resultados, es un club con mucha exigencia, llevo muchos años aquí y sé cómo funciona, pero hago lo que me gusta dando todo. Tengo ganas de continuar", añadió.

Como entrenador y asistente de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, Zinedine Zidane ha logrado una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, tres Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes con el club español.

Zinedine Zidane reservará a Cristiano Ronaldo en el duelo ante Las Palmas pensando en la ida de los cuartos de final de la Champions ante la Juventus.