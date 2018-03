América vs. Cruz Azul: Día, hora y canal del partido por la Liga MX [GUÍA TV]

Las Águilas del América y Cruz Azul se jugarán un partidazo en la fecha 13 de la Liga MX hoy sábado en el Estadio Azteca desde las 10.00 p.m. (hora peruana).

América vs. Cruz Azul: Día, hora y canal del partido por la Liga MX Creditos : Difusión

América recibirá este sábado 31 de marzo en el Estadio Azteca al Cruz Azul en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga MX. El denominado 'Clásico Joven' empezará a las 10.00 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir EN VIVO Y EN DIRECTO por Televisa Deportes y Libero.pe.

Y es que el conjunto de las Águilas se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 21 puntos en doce partidos disputadas y necesita seguir sumando para terminar en la Liguilla final. Además, vienen de caer 2-1 contra el exquipo de Christian Cueva, el Toluca y quiere volver a la senda del triunfo.

Cruz Azul vive otra realidad debido a que se encuentra en los últimos lugares (puesto 15) y urge ganar para salir de la zona de descenso. Hace más de una semana empató contra los Pumas y anteriormente goleó 5-0 a Pachuca; por lo que andan motivados de cara a este encuentro.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m.(ET) / 1.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (Al siguiente día).

CANALES

Perú: TDN

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: TDN, Canal 5 Televisa

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision, fuboTV, Univision NOW y Univision Deportes.

Si quieres seguir en Internet el América - Cruz Azul, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.