Samuel Eto’o se lanza como candidato para la Presidencia de Camerún

Mediante una entrevista a la revista ‘Jeune Afrique’. Samuel Eto’o está preparándose y mentalizándose con todo lo que sería una vida como político para su país; Camerún.

Eto'o lo tiene claro en su futuro. Creditos : Libero.pe

El delantero confesó que que se ve como sucesor de Paul Biya (actual Presidente de Camerún) en las elecciones presidenciales de 2018. Esta pequeña reseña nace en base a lo que pasó con George Weah con Liberia, siendo así el único balón de oro Africano y actual Presidente de su país. Despertando así una leve intención de ‘Sami’, quien atrás no se quiere quedar en la iniciativa de ayudar desde los trabajos políticos.



"Yo no veo por qué no puedo ocupar el puesto de presidente de la República (de Camerún)", declaró en la entrevista a la publicación con sede en Francia, en la que no especificó si le apoyará algún partido ni ninguna estrategia específica. Determinando que la confianza e intención toma fuerza con el tiempo, debido a los poderes que el deporte a lo largo de su trayectoria le brindó.

"Sueño con la presidencia como Julio César soñaba con Roma". Es la frase que abre el abanico de posibilidades, debido a lo que significa admitir una presión del tamaño presidencial. ‘El León indomable’ ya hizo carrera durante mucho tiempo por todo el mundo, ganándose los galardones y cariño de su pueblo. Viéndose con la necesidad de retribuir algo, basándose en lo recibido durante todo estos años.

Y ¿Cómo manejaría su consejo de trabajo?

"Con un primer ministro que tenga bajo su dirección a 11 ministros y 7 secretarios de Estado, en un esquema táctico con gran flexibilidad y que respete el espíritu colectivo". Eto’o no está jugando, sabe que ingresar de esa forma en su país requiere mayores esfuerzos. Es cuestión de tiempo para ver si se concreta la situación. Pero ya dejó el aviso clarito.