FC Barcelona: futbolista blaugrana cerca de salir del club

El futbolista del FC Barcelona aún no renueva con los ‘catalanes’ y admite que tiene ofertas de otros clubes grandes de Europa.

El defensor del FC Barcelona, Samuel Umtiti, habló para la prensa ‘catalán’ y reconoció que tiene propuestas para irse de la escuadra ‘culé’. El zaguero francés aún no renueva con el club ‘azulgrana’ y estaría cerca de emigrar a otro equipo de Europa la próxima temporada.

"La verdad es que hay intereses de varios clubes", atinó Samuel Umtiti en una entrevista al programa 'Canal Football Club' de Canal+ Barça.

“Es un tema del que no quiero abordar, por mi parte no ha empezado nada (renovación). Puede ser que haya interés de su parte, pero por el momento no ha empezado nada”, añadió el central francés, en relación al tema de la renovación con el elenco ‘culé’.

Cabe resaltar que, Samuel Umtiti, pese a los rumores que lo vinculan lejos del FC Barcelona, se siente feliz y orgulloso de vestir la camiseta ‘blaugrana’.

Samuel Umtiti suma 77 partidos, hasta el momento, con la indumentaria del FC Barcelona de España.