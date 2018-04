Zlatan Ibrahimovic: “Llegué y vi muchos Mexicanos en Los Ángeles, es el efecto Zlatan” [VIDEO]

El triunfo de Los Ángeles Galaxy dejó grandes momentos dentro del campo en la MLS. Viéndose reflejado en el rostro de la figura del equipo. Zlatan Ibrahimovic.

Genio y figura. Zlatan Ibrahimovic debutó el fin de semana como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy, pasando luego a una rueda de prensa que no tuvo desperdicio y en la que dejó regalos' dignas de mención. Ibra ya es figura en LA, son solo haber jugado un encuentro. "El 'león' está hambriento". Va por todo ‘Ibracadabra’ y sus ángeles. Quien dejó el Manchester United hace algunos días solamente.



El sueco apenas se ejercitó durante dos días con su nuevo equipo, pero cuando tuvo que saltar al césped en el ‘clásico ciudadano’ de Los Ángeles, frente al FC con 1-3 en contra, tenía claro que debía darle a los aficionados lo que le pedían. No cesaron de gritar antes y durante el choque “queremos a Zlatan, queremos a Zlatan...”

"Me siento entusiasmado, ya dije en el pasado que me siento como Benjamin Button: nací viejo y moriré joven”.

“Me estuvieron animando durante todo el partido y les tenía que devolver el cariño. Su apoyo fue fantástico”.

Con referencia al gol que marcó, de un tremendo disparo dejó una explicación digna de contar.

“Vi al portero adelantado y decidí ponerle la pelota por encima de él. Pensé en correr con la pelota, pero no sabía cuánto podría haber avanzado, así que tiré desde lejos”.

Mientras los directivos de la MLS se frotaban las manos con el impacto de ese primer partido de Ibrahimovic. En las redes sociales el furor era distinto, desde otra perspectiva apuntó su agente Raiola en twitter, “la MLS se ha convertido en la MLZ (por Zlatan) con un triple valor”. Dándole así más motivos para engrandecer la figura del creador de la terminología ‘Zlatanear’.