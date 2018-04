Real Madrid: Mateo Kovačić podría dejar la 'Casa Blanca' para volver a Italia

Mateo Kovačić, mediocampista del Real Madrid, tiene una nueva 'novia' proveniente de la Calcio.

Kovačić es seguido de cerca por el Inter, Juventus y la AS Roma. Todos de Italia.

Zinedine Zidane se 'rompe' la cabeza todos los días. Pues, cada vez que se detiene a leer un diario se entera de una nueva novia por Mateo Kovačić. El estratega del Real Madrid ya no sabe qué técnica emplear para convencer al mediocampista croata, quien tiene toda la intención de alzar vuelo.

Mateo Kovačić no goza de continuidad en el combinado 'merengue' y ello sería el gran detonante para exigir salir. A principio de temporada el Inter de Milán buscó repatriar a uno de los jugadores que dejó huella en el Giuseppe Meazza, pero sin mucha fortuna. Ahora, es la Juventus que se metió entre los palos.

Según apunta 'Calciomercato', el cuadro 'bianconero' buscará hacerse con los servicios de Kovacic en junio próximo. El croata es del gusto de Massimiliano Allegri, quien sueña verlo haciendo diabluras con Paulo Dybala. La 'Juve' estaría dispuesto a desembolsar 70 millones de euros por el astro del Madrid.

Hay que recordar que no es el único pretendiente por el volante 'merengue'. Pues, la AS Roma e Inter de Milán siguen de cerca al croata. Como se sabe, Kovacic jugó tres temporadas en el Giuseppe Meazza y no tendría problemas en 'pegar la vuelta' si arman un equipo competitivo.

EL DATO:

Mateo Kovačić debutó en el Dinamo Zagreb de su país.