Diego Simeone: "El Real Madrid tiene la mejor plantilla del mundo" [VIDEO]

En conferencia de prensa, Diego Pablo Simeone brindó declaraciones en la previa al 'Clásico de Madrid'. Real Madrid ante Atlético de Madrid, con todas las expectativas y sensaciones. Así se despachó 'El Cholo':

Diego Simeone está preparado para el 'Derbi'. Creditos : ABC.es

Desde que se trabaja con un triunfo encima; Venció al Sporting de Lisboa por Europa League, todo resulta más fácil. Eso piensa pero no lo dice Diego Simeone, viendo que se le presenta el Real Madrid. Con todo lo que significa este partido, desde el público, económico, mediático y rendimiento de las plantillas. Es un duelo que siempre deja secuelas para bien o mal. Cristiano Ronaldo vs Griezmann, Diego Godín vs Sergio Ramos, existen muchos ejemplos. Pero 'El Cholo' siente así la previa del partido más importante de 'La Liga Santander' esta fecha.

¿El Atlético de Madrid creó la crisis en Sporting de Lisboa?

“Nada que opinar. Las cosas de familia se resuelven internamente, desde fuera somos observadores y nada más que eso”. En qué está siendo mejor el Atlético que el Madrid “En los puntos que tenemos, principalmente, y en la regularidad en todo este momento de la Liga”.



¿Quién gana más en el Derbi de mañana ante el Real?

“Nosotros pensamos en lo que nosotros buscamos. Sólo se me pasa por la cabeza ahora, o soy demasiado entusiasta o ilusionista, cada uno vive la vida como quiere, sólo busco acercarnos al Barcelona, no pienso otra cosa”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE DIRECTV: Partido por la Liga española



“Me ha tocado, cuando jugaba, estar primero, octavo, noveno, los derbis siempre son apasionantes. Se juega con actitud altísima y se vive de la misma manera en la gente. No me lo imagino diferente el partido de mañana”.

NO TE LO PIERDAS: Diego Godín: "Mi sueño es levantar la Copa del Mundo"



¿Quién es más determinante para su equipo, Griezmann o Cristiano Ronaldo?

“Yo creo que los dos son totalmente determinantes para cada equipo, lo vemos en sus goles, en su juego… Ronaldo es determinante para el Madrid y Griezmann para nosotros, los números hablan solos”.



¿Cómo hacerle daño al Real Madrid?

“En principio tenemos una plantilla, con las lesiones de Luis, Giménez y Vrsaljko… Somos los que somos y en base al trabajo buscaremos hacer un partido importante. El Madrid tiene no sé si el mejor equipo del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo, han trabajado bien como club, han formado una plantilla tremenda, mejor que el Barcelona, el City, el PSG… Y eso es la fuerza que tienen ellos como equipo”.



¿Cambian los titulares?

“Siempre como estén los futbolistas del grupo. Ahora, nos quedamos en 16, porque José (Giménez) y Sime estarán posiblemente mañana y si no, el jueves. Tengo 16, 18 con los porteros, si están comprometidos, involucrados, con sentido de pertenencia, dame 17. No quiero 25 que no quieran estar, quiero 17 que quieran estar”.



¿Existe ventaja del Madrid por tener más descanso?

“No, absolutamente no. No hay excusa con el cansancio, y menos en un derbi. Si no lo decimos nunca no lo vamos a decir ahora en un derbi”.