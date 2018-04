Antoine Griezmann pone fin a las especulaciones que lo acercan a Barcelona

Antoine Griezmann no aguantó más y aseguró que no tiene acuerdo alguno con el Barcelona para la próxima temporada.

Antoine Griezmann fue sincero y dijo que no sabe nada del Barcelona. Foto: Getty

Antoine Griezmann explotó. Dio a conocer a todos que los acercamientos a Barcelona no existen. Habló de su futuro y volvió a asegurar que definirá dónde jugará la próxima temporada antes de Rusia 2018.

El delantero del Atlético Madrid no sabe de dónde llegan las informaciones del caso. "No sé de dónde vienen esas informaciones, no sé nada y por lo tanto no hay nada. Todo es falso", confesó desde Francia.

Además, el francés quiere ir a Rusia 2018 con la mente tranquila, por eso volvió a decir: "voy a definir mi futuro antes del Mundial. No quiero estar pensando en otras cosas durante la competencia ni recibir llamadas constantes".

El buen rendimiento que viene teniendo Antoine Griezmann este año es clave para su futuro. Gigantes clubes europeos son los que ya vienen preguntando por él. Por el momento, el delantero 'colchonero' no tiene idea de qué le depara en el futuro.