AS Roma vs. Barcelona: Di Francesco asegura que le rezará a todos los santos para lograr la clasificación

Eusebio Di Francesco, técnico de la AS Roma, confía en la gesta ante el cuadro 'blaugrana' por la Champions League.

Eusebio Di Francesco mandará al ruedo a todas sus fieras en busca de la clasificación.

La mayoría de las casas de apuestas deportivas, periodistas y analistas del balompié dan como gran favorito al Barcelona a pasar de ronda. Sin embargo, el técnico de la AS Roma, Eusebio Di Francesco, hace caso omiso a dichos comentarios y confía en la remontada ante el combinado 'azulgrana' por los cuartos de final de la Champions League.

No hay que cantar victoria. El técnico italiano sabe que mientras haya una luz de esperanza se buscará darle vuelta al marcador. "Debemos creer que podemos hacer algo importante, afrontamos el partido con esperanza, hay que confiar hasta el último segundo, confiar en un milagro, hazaña o llámenlo como quieran", agregó el DT.

Como se sabe, el Barça se dio un banquete de goles al aplastar 4-1 a la AS Roma en la ida. Si bien es un marcador abultado, el tanto de visita podría ayudar a clasificar al combinado capitalino siempre y cuando mañana anoten tres 'pepas' y dejen su valla invicta. "Hay que creer en nuestro grupo. Basta con ver el partido que hicimos con el Chelsea (triunfo 3-0). Hay que jugar con ese tipo de convicción", dijo Di Francesco.

De otro lado, Eusebio Di Francesco no quiso revelar el once que pondrá mañana en busca de la hazaña. "Podría haber espacio para (Patrik) Schick, para buscar el gol y poner más hombres que sepan marcar. Puede tener espacio él o Under. Está mucho mejor y ayer se entrenó con el grupo", sentenció 'Chesco' en la conferencia de prensa.

Eusebio Di Francesco empezó su carrera técnica dirigiendo al SS Virtus Lanciano.