AS Roma vs. Barcelona: El emotivo mensaje de Francesco Totti tras el pase a las semifinales de la Champions League

Francesco Totti, dirigente y excapitán de la AS Roma, celebró la gesta como si fuera un hincha más.

Si hay alguna voz autorizada para hablar del triunfo histórico de la AS Roma ese es Francesco Totti, quien defendió durante 25 años la camiseta 'giallorossi'. 'El Gladiador', dirigente y excapitán del cuadro capitalino, mandó un emotivo mensaje en las redes sociales que pone a más de uno la 'piel de gallina'.

"¡Es para momentos como este que es hermoso vivir por estos colores! Vamos, Roma", se puede leer en el tuit de 'El Capitano'. Si bien Totti no pudo estar en la cancha para ayudar a los suyos, el ex seleccionado de la 'Azzurra' palpitó con cada gol de su amado club.

Totti, sinónimo de elegancia y buen toque de balón en el fútbol. Pese a que el 'Emperador' nunca vivió una de estas noches mágicas, el italiano se siente parte del plantel y ahora más siendo dirigente de la AS Roma. Esta tarde estuvo en uno de los palcos del Olímpico de Roma. Desde la tribuna envió un sentido mensaje a la nación 'giallorossi'.

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona