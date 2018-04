Roma vs. Barcelona: Francesco Totti celebró en el vestuario junto al equipo romano [VIDEO]

Francesco Totti, histórico jugador de la Roma, se unió al equipo luego de la eliminación al Barcelona.

Francesco Totti disputó 786 encuentros y anotó 307 goles con la camiseta de la Roma.

La Roma fue la encargada de dar el golpe en los cuartos de final de la Champions League. El equipo italiano perdió 4-1 en la ida, pero el fútbol les tenía preparado algo espectacular para el partido de vuelta. La escuadra italiana salió desde el inicio a buscar los goles de la clasificación.

Los goles de Edin Dzeko, Daniele de Rossi y Konstantinos Manolas anotaron los goles y la Roma logró la hazaña al remontar la llave y clasificar a semifinales de la Champions League. La ‘Loba’ no llegaba a estas instancias hace 34 años, desde 1984, cuando el torneo llevaba por nombre Copa de Europa.

Hoy, Francesco Totti, gerente de la Roma, observó el partidazo desde la tribuna. El histórico goleador del club se retiró al finalizar la temporada pasada y no pudo disfrutar del partido como jugador, pero si lo celebró en los vestuarios, a la par de sus compañeros, apenas finalizó el encuentro ante el Barcelona.

Francesco Totti se reunió con el equipo en los camerinos del Estadio Olímpico de Roma y, medio de la euforia del momento, saludó a los jugadores. En el video de ESPN se le observa abrazándolos y aconsejando a alguno de ellos. Totti, ‘Il eterno Capitano’, goza del gran momento de su amada Roma, seguramente lamentándose de no poder seguir defendiendo la camiseta de la ‘Loba’ en un terreno de juego.

